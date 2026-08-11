Corporacion Acciona Energias Renovables Aktie

Corporacion Acciona Energias Renovables für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3CS39 / ISIN: ES0105563003

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Frühe Anlage 11.08.2026 10:04:10

IBEX 35-Titel Corporacion Acciona Energias Renovables-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Corporacion Acciona Energias Renovables von vor einem Jahr bedeutet

Bei einem frühen Corporacion Acciona Energias Renovables-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 1 Jahr wurde die Corporacion Acciona Energias Renovables-Aktie via Börse STN gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 23,32 EUR. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 EUR in die Corporacion Acciona Energias Renovables-Aktie investierten, hätten nun 42,882 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 10.08.2026 auf 20,64 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 885,08 EUR wert. Damit wäre die Investition um 11,49 Prozent gesunken.

Corporacion Acciona Energias Renovables war somit zuletzt am Markt 6,77 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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