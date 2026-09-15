IBEX 35-Titel Corporacion Acciona Energias Renovables-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Corporacion Acciona Energias Renovables von vor 3 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Investment in Corporacion Acciona Energias Renovables-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Corporacion Acciona Energias Renovables-Aktie via Börse STN ausgeführt. Zum Handelsende standen Corporacion Acciona Energias Renovables-Anteile an diesem Tag bei 26,48 EUR. Wenn man vor 3 Jahren 100 EUR in die Corporacion Acciona Energias Renovables-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 3,776 Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 14.09.2026 77,49 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 20,52 EUR belief. Die Abnahme von 100 EUR zu 77,49 EUR entspricht einer negativen Performance von 22,51 Prozent.

Am Markt war Corporacion Acciona Energias Renovables jüngst 6,93 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at