Enagas Aktie
WKN: 662211 / ISIN: ES0130960018
|Enagas-Anlage unter der Lupe
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23.06.2026 10:04:02
IBEX 35-Titel Enagas-Aktie: Hätte sich ein Enagas-Investment von vor 3 Jahren bezahlt gemacht?
Vor 3 Jahren wurden Enagas-Anteile via Börse STN gehandelt. Zum Handelsende stand das Enagas-Papier an diesem Tag bei 17,72 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 564,493 Enagas-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Enagas-Aktie auf 17,84 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10 070,56 EUR wert. Das kommt einer Steigerung um 0,71 Prozent gleich.
Zuletzt ergab sich für Enagas eine Börsenbewertung in Höhe von 4,60 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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