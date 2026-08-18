IBEX 35-Titel Enagas-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Enagas-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Enagas-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse STN Handel mit Enagas-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 15,34 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die Enagas-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 65,210 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 17.08.2026 gerechnet (16,75 EUR), wäre das Investment nun 1 092,27 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 9,23 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Enagas belief sich zuletzt auf 4,36 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at