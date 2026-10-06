Enagas Aktie
WKN: 662211 / ISIN: ES0130960018
|Enagas-Anlage unter der Lupe
|
06.10.2026 10:03:24
IBEX 35-Titel Enagas-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Enagas-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Vor 1 Jahr wurden Enagas-Anteile an der Börse STN gehandelt. Diesen Tag beendeten die Enagas-Anteile bei 13,40 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Enagas-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 746,547 Enagas-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 16,27 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 12 146,32 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 21,46 Prozent zugenommen.
Zuletzt ergab sich für Enagas eine Börsenbewertung in Höhe von 4,34 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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