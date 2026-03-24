Enagas Aktie
WKN: 662211 / ISIN: ES0130960018
|Enagas-Anlage unter der Lupe
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24.03.2026 10:03:41
IBEX 35-Titel Enagas-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Enagas von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr fand via Börse STN Handel mit der Enagas-Aktie statt. Zum Handelsende stand das Enagas-Papier an diesem Tag bei 12,90 EUR. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 EUR in die Enagas-Aktie investierten, hätten nun 77,519 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Enagas-Papiers auf 14,60 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 131,40 EUR wert. Mit einer Performance von +13,14 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Enagas markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 3,79 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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