Enagas Aktie
WKN: 662211 / ISIN: ES0130960018
|Lukratives Enagas-Investment?
|
20.01.2026 10:04:06
IBEX 35-Titel Enagas-Aktie: So viel hätte eine Investition in Enagas von vor 10 Jahren gekostet
Vor 10 Jahren wurde das Enagas-Aktie via Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke war das Enagas-Papier an diesem Tag 25,27 EUR wert. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 39,580 Enagas-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 544,63 EUR, da sich der Wert einer Enagas-Aktie am 19.01.2026 auf 13,76 EUR belief. Damit wäre die Investition um 45,54 Prozent gesunken.
Am Markt war Enagas jüngst 3,61 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
