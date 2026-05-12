IBEX 35-Titel Enagas-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Enagas von vor 10 Jahren verloren

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Enagas-Einstiegs gewesen.

Am 12.05.2016 wurde das Enagas-Papier an der Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs der Enagas-Anteile betrug an diesem Tag 26,59 EUR. Wenn man vor 10 Jahren 10 000 EUR in die Enagas-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 376,152 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 16,59 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 6 240,36 EUR wert. Damit wäre die Investition 37,60 Prozent weniger wert.

Zuletzt verbuchte Enagas einen Börsenwert von 4,30 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at