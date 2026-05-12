Günstig handeln von 8 bis 22 Uhr. Jeden Tag: Newsletter, Sendungen. BNP Paribas freut sich über Ihre Wahl zum Top-Zertifikatehaus Österreichs 2026. -W-

Enagas Aktie

Enagas für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 662211 / ISIN: ES0130960018

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Enagas-Investmentbeispiel 12.05.2026 10:04:15

IBEX 35-Titel Enagas-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Enagas von vor 10 Jahren verloren

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Enagas-Einstiegs gewesen.

Am 12.05.2016 wurde das Enagas-Papier an der Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs der Enagas-Anteile betrug an diesem Tag 26,59 EUR. Wenn man vor 10 Jahren 10 000 EUR in die Enagas-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 376,152 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 16,59 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 6 240,36 EUR wert. Damit wäre die Investition 37,60 Prozent weniger wert.

Zuletzt verbuchte Enagas einen Börsenwert von 4,30 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Enagas S.A.

mehr Nachrichten