Enagas Aktie
WKN: 662211 / ISIN: ES0130960018
|Enagas-Performance im Blick
|
07.04.2026 10:03:42
IBEX 35-Titel Enagas-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Enagas von vor 5 Jahren verloren
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse STN Handel mit Enagas-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 18,78 EUR. Bei einem Enagas-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 5,325 Enagas-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 02.04.2026 91,61 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 17,21 EUR belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 8,39 Prozent.
Der Enagas-Wert an der Börse wurde auf 4,47 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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