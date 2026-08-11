IBEX 35-Titel Enagas-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Enagas von vor einem Jahr verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Enagas-Aktien gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurde das Enagas-Papier via Börse STN gehandelt. Diesen Tag beendete das Enagas-Papier bei 13,18 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 7,587 Enagas-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 10.08.2026 126,48 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 16,67 EUR belief. Das entspricht einem Plus von 26,48 Prozent.

Jüngst verzeichnete Enagas eine Marktkapitalisierung von 4,38 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at