IBEX 35-Titel Enagas-Aktie: So viel Verlust hätte ein Enagas-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Enagas-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 5 Jahren wurde das Enagas-Papier an der Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 18,45 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die Enagas-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 54,201 Anteilen. Die gehaltenen Enagas-Anteile wären am 04.05.2026 918,16 EUR wert, da der Schlussstand 16,94 EUR betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 8,18 Prozent verringert.

Enagas wurde jüngst mit einem Börsenwert von 4,43 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at