IBEX 35-Titel Enagas-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Enagas von vor 5 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Investment in Enagas-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Das Enagas-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 19,29 EUR wert. Bei einem Investment von 10 000 EUR in das Enagas-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 518,538 Enagas-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 8 747,73 EUR, da sich der Wert eines Enagas-Anteils am 01.06.2026 auf 16,87 EUR belief. Das entspricht einer Einbuße um 12,52 Prozent.

Jüngst verzeichnete Enagas eine Marktkapitalisierung von 4,43 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at