Enagas Aktie
WKN: 662211 / ISIN: ES0130960018
|Enagas-Performance
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28.07.2026 10:03:44
IBEX 35-Titel Enagas-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Enagas von vor 5 Jahren eingebracht
Vor 5 Jahren wurde das Enagas-Aktie via Börse STN gehandelt. Diesen Tag beendete das Enagas-Papier bei 19,14 EUR. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 52,247 Enagas-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 918,50 EUR, da sich der Wert eines Enagas-Anteils am 27.07.2026 auf 17,58 EUR belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 8,15 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Enagas bezifferte sich zuletzt auf 4,58 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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