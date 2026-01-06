Enagas Aktie

WKN: 662211 / ISIN: ES0130960018

Frühes Investment 06.01.2026 10:03:44

IBEX 35-Titel Enagas-Aktie: So viel Verlust hätte eine Enagas-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren Enagas-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Am 06.01.2023 wurde die Enagas-Aktie via Börse STN gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 16,24 EUR. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 615,764 Enagas-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 8 278,94 EUR, da sich der Wert einer Enagas-Aktie am 05.01.2026 auf 13,45 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 17,21 Prozent verkleinert.

Der Enagas-Wert an der Börse wurde auf 3,47 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

