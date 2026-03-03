Enagas Aktie
WKN: 662211 / ISIN: ES0130960018
|Rentable Enagas-Investition?
|
03.03.2026 10:04:01
IBEX 35-Titel Enagas-Aktie: So viel Verlust hätte eine Enagas-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Vor 3 Jahren wurden Enagas-Anteile an der Börse STN gehandelt. Zum Handelsende stand das Enagas-Papier an diesem Tag bei 16,70 EUR. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 59,898 Enagas-Papiere. Die gehaltenen Anteile wären am 02.03.2026 921,23 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 15,38 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 7,88 Prozent vermindert.
Enagas erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 4,00 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Enagas S.A.
|
10:04
|IBEX 35-Titel Enagas-Aktie: So viel Verlust hätte eine Enagas-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
24.02.26
|IBEX 35-Papier Enagas-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Enagas von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
17.02.26
|IBEX 35-Wert Enagas-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Enagas von vor 10 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
16.02.26
|Ausblick: Enagas stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
16.02.26
|Ausblick: Enagas stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
10.02.26
|IBEX 35-Wert Enagas-Aktie: So viel Verlust hätte ein Enagas-Investment von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
03.02.26
|IBEX 35-Papier Enagas-Aktie: So viel hätte eine Investition in Enagas von vor 3 Jahren gekostet (finanzen.at)
|
27.01.26
|IBEX 35-Wert Enagas-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Enagas von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
Analysen zu Enagas S.A.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Enagas S.A.
|14,72
|-4,54%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKrieg in Nahost: ATX rauscht ab -- DAX fällt deutlich unter 24.000 Punkte -- Asiens Börsen letztlich im Minus - Nikkei tiefrot
Der heimische Aktienmarkt notiert am Dienstag kräftig im Minus. Auch der DAX zeigt sich deutlich schwächer. Die Märkte in Fernost notierten am Dienstag mit Abschlägen.