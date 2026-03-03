IBEX 35-Titel Enagas-Aktie: So viel Verlust hätte eine Enagas-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Enagas-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Vor 3 Jahren wurden Enagas-Anteile an der Börse STN gehandelt. Zum Handelsende stand das Enagas-Papier an diesem Tag bei 16,70 EUR. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 59,898 Enagas-Papiere. Die gehaltenen Anteile wären am 02.03.2026 921,23 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 15,38 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 7,88 Prozent vermindert.

Enagas erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 4,00 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at