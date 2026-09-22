Enagas Aktie
WKN: 662211 / ISIN: ES0130960018
|Frühe Anlage
|
22.09.2026 10:03:35
IBEX 35-Titel Enagas-Aktie: So viel Verlust hätte eine Enagas-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurde das Enagas-Papier an der Börse STN gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 19,20 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 5,210 Enagas-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Enagas-Anteile wären am 21.09.2026 87,78 EUR wert, da der Schlussstand 16,85 EUR betrug. Damit hätte sich das Investment um 12,22 Prozent vermindert.
Der Enagas-Wert an der Börse wurde auf 4,37 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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