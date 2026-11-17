Wer vor Jahren in Enagas eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Am 17.11.2021 wurden Enagas-Anteile an der Börse STN gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 20,14 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 496,524 Enagas-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 18,15 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 9 011,92 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 9,88 Prozent verringert.

Der Marktwert von Enagas betrug jüngst 4,79 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at