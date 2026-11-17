Enagas Aktie
WKN: 662211 / ISIN: ES0130960018
|Lohnendes Enagas-Investment?
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17.11.2026 10:03:25
IBEX 35-Titel Enagas-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Enagas von vor 5 Jahren bedeutet
Am 17.11.2021 wurden Enagas-Anteile an der Börse STN gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 20,14 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 496,524 Enagas-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 18,15 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 9 011,92 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 9,88 Prozent verringert.
Der Marktwert von Enagas betrug jüngst 4,79 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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