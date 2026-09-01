Enagas Aktie
WKN: 662211 / ISIN: ES0130960018
|Enagas-Performance im Blick
|
01.09.2026 10:03:56
IBEX 35-Titel Enagas-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Enagas von vor 10 Jahren angefallen
Heute vor 10 Jahren wurden Enagas-Anteile an der Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 26,30 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in das Enagas-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3,802 Enagas-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 16,85 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 64,07 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 35,93 Prozent verringert.
Der Marktwert von Enagas betrug jüngst 4,35 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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