Enagas Aktie
WKN: 662211 / ISIN: ES0130960018
|Performance unter der Lupe
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27.10.2026 10:03:29
IBEX 35-Titel Enagas-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Enagas von vor 10 Jahren angefallen
Heute vor 10 Jahren wurde die Enagas-Aktie an der Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 26,12 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 382,922 Enagas-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 6 712,62 EUR, da sich der Wert eines Enagas-Papiers am 26.10.2026 auf 17,53 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 32,87 Prozent abgenommen.
Am Markt war Enagas jüngst 4,56 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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