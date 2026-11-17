Endesa Aktie
WKN: 871028 / ISIN: ES0130670112
|Langfristige Investition
|
17.11.2026 10:03:25
IBEX 35-Titel Endesa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Endesa-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren fand via Börse STN Handel mit Endesa-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete das Endesa-Papier bei 19,33 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 5,173 Endesa-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 231,51 EUR, da sich der Wert eines Endesa-Anteils am 16.11.2026 auf 44,75 EUR belief. Das entspricht einem Anstieg um 131,51 Prozent.
Endesa war somit zuletzt am Markt 46,44 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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