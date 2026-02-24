Endesa Aktie
WKN: 871028 / ISIN: ES0130670112
|Lohnende Endesa-Investition?
|
24.02.2026 10:04:07
IBEX 35-Titel Endesa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Endesa-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr fand via Börse STN Handel mit dem Endesa-Papier statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 21,65 EUR wert. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Endesa-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 46,189 Endesa-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 478,52 EUR, da sich der Wert eines Endesa-Anteils am 23.02.2026 auf 32,01 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 47,85 Prozent.
Insgesamt war Endesa zuletzt 33,34 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
