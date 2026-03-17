IBEX 35-Titel Endesa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Endesa von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Endesa eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 10 Jahren wurden Endesa-Anteile via Börse STN gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 17,42 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 57,422 Endesa-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 2 028,14 EUR, da sich der Wert eines Endesa-Anteils am 16.03.2026 auf 35,32 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 102,81 Prozent angezogen.

Endesa markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 36,79 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at