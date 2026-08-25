Endesa Aktie
WKN: 871028 / ISIN: ES0130670112
|Langfristige Investition
|
25.08.2026 10:03:37
IBEX 35-Titel Endesa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Endesa von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurden Endesa-Anteile an der Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 20,51 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Endesa-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 4,876 Anteilen. Die gehaltenen Endesa-Anteile wären am 24.08.2026 204,39 EUR wert, da der Schlussstand 41,92 EUR betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 104,39 Prozent gesteigert.
Zuletzt verbuchte Endesa einen Börsenwert von 42,20 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Endesa S.A.
Analysen zu Endesa S.A.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Endesa S.A.
|42,09
|-0,45%