IBEX 35-Titel Endesa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Endesa von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Endesa-Aktien gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Endesa-Anteile an der Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 20,51 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Endesa-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 4,876 Anteilen. Die gehaltenen Endesa-Anteile wären am 24.08.2026 204,39 EUR wert, da der Schlussstand 41,92 EUR betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 104,39 Prozent gesteigert.

Zuletzt verbuchte Endesa einen Börsenwert von 42,20 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at