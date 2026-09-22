Endesa Aktie
WKN: 871028 / ISIN: ES0130670112
|Lukrative Endesa-Anlage?
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22.09.2026 10:03:35
IBEX 35-Titel Endesa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Endesa von vor 5 Jahren eingefahren
Vor 5 Jahren wurde das Endesa-Papier via Börse STN gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 18,17 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Endesa-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 55,036 Endesa-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 21.09.2026 auf 43,01 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 367,09 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 136,71 Prozent angewachsen.
Jüngst verzeichnete Endesa eine Marktkapitalisierung von 43,59 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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