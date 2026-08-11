IBEX 35-Titel Endesa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Endesa von vor einem Jahr abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Endesa-Aktie Anlegern gebracht.

Endesa-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse STN gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 25,64 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 39,002 Endesa-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 626,76 EUR, da sich der Wert eines Endesa-Anteils am 10.08.2026 auf 41,71 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 62,68 Prozent angezogen.

Endesa war somit zuletzt am Markt 43,24 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at