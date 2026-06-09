Endesa Aktie
WKN: 871028 / ISIN: ES0130670112
|Langfristige Investition
|
09.06.2026 10:04:08
IBEX 35-Titel Endesa-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Endesa-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Die Endesa-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse STN gehandelt. Zum Handelsende standen Endesa-Anteile an diesem Tag bei 18,07 EUR. Bei einem Endesa-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 55,356 Endesa-Aktien in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 2 015,50 EUR, da sich der Wert eines Endesa-Anteils am 08.06.2026 auf 36,41 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 101,55 Prozent vermehrt.
Der Endesa-Wert an der Börse wurde auf 37,81 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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