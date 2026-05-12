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Endesa Aktie

Endesa für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 871028 / ISIN: ES0130670112

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Rentabler Endesa-Einstieg? 12.05.2026 10:04:15

IBEX 35-Titel Endesa-Aktie: So viel hätte eine Investition in Endesa von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Endesa-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Endesa-Aktie an der Börse STN ausgeführt. Zum Handelsende stand das Endesa-Papier an diesem Tag bei 18,20 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in die Endesa-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 5,496 Endesa-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 204,34 EUR, da sich der Wert eines Endesa-Anteils am 11.05.2026 auf 37,18 EUR belief. Mit einer Performance von +104,34 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Zuletzt verbuchte Endesa einen Börsenwert von 37,32 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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