IBEX 35-Titel Endesa-Aktie: So viel hätte eine Investition in Endesa von vor 10 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Endesa-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Das Endesa-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs der Endesa-Anteile betrug an diesem Tag 18,15 EUR. Investoren, die vor 10 Jahren 1 000 EUR in die Endesa-Aktie investierten, hätten nun 55,096 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 31.08.2026 auf 42,10 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 319,56 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 131,96 Prozent angewachsen.

Insgesamt war Endesa zuletzt 43,30 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at