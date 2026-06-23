Endesa Aktie

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WKN: 871028 / ISIN: ES0130670112

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Endesa-Performance im Blick 23.06.2026 10:04:02

IBEX 35-Titel Endesa-Aktie: So viel hätte eine Investition in Endesa von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Endesa-Aktie Investoren gebracht.

Am 23.06.2023 wurde das Endesa-Papier an der Börse STN gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 20,85 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Endesa-Aktie investiert, befänden sich nun 4,796 Endesa-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Endesa-Papiers auf 38,33 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 183,84 EUR wert. Damit wäre die Investition um 83,84 Prozent gestiegen.

Der Endesa-Wert an der Börse wurde auf 39,13 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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