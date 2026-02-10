IBEX 35-Titel Endesa-Aktie: So viel hätte eine Investition in Endesa von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Endesa-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse STN Handel mit dem Endesa-Papier statt. Diesen Tag beendete das Endesa-Papier bei 21,62 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 462,535 Endesa-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 09.02.2026 auf 31,90 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14 754,86 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 47,55 Prozent angezogen.

Die Marktkapitalisierung von Endesa belief sich zuletzt auf 33,06 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at