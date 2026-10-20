Endesa Aktie

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WKN: 871028 / ISIN: ES0130670112

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Lukrativer Endesa-Einstieg? 20.10.2026 10:03:36

IBEX 35-Titel Endesa-Aktie: So viel hätte eine Investition in Endesa von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Endesa-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Die Endesa-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse STN gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Endesa-Anteile bei 19,04 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Endesa-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 525,210 Endesa-Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 19.10.2026 22 174,37 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 42,22 EUR belief. Aus 10 000 EUR wurden somit 22 174,37 EUR, was einer positiven Performance von 121,74 Prozent entspricht.

Die Marktkapitalisierung von Endesa belief sich zuletzt auf 43,58 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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