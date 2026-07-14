IBEX 35-Titel Endesa-Aktie: So viel hätte eine Investition in Endesa von vor einem Jahr abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Endesa-Aktie Anlegern gebracht.

Die Endesa-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs der Endesa-Aktie betrug an diesem Tag 26,02 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 3,843 Endesa-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 13.07.2026 auf 39,11 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 150,31 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 50,31 Prozent zugenommen.

Endesa markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 40,12 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at