IBEX 35-Titel Endesa-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Endesa-Investment von vor 10 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Endesa-Aktien gewesen.

Endesa-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse STN gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 17,98 EUR. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 10 000 EUR in die Endesa-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 556,174 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 21 662,96 EUR, da sich der Wert eines Endesa-Anteils am 06.07.2026 auf 38,95 EUR belief. Damit wäre die Investition 116,63 Prozent mehr wert.

Zuletzt verbuchte Endesa einen Börsenwert von 41,26 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at