IBEX 35-Titel Endesa-Aktie: So viel hätten Anleger an einem frühen Endesa-Investment verloren

Bei einem frühen Investment in Endesa-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Am 19.09.2020 wurden Endesa-Anteile via Börse STN wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Endesa-Papier letztlich bei 22,96 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 4,355 Endesa-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 86,76 EUR, da sich der Wert eines Endesa-Anteils am 18.09.2023 auf 19,92 EUR belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 13,24 Prozent verringert.

Alle Endesa-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 21,03 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at