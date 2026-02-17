Endesa Aktie

Endesa für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 871028 / ISIN: ES0130670112

<
Investmentbeispiel 17.02.2026 10:11:40

IBEX 35-Titel Endesa-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Endesa von vor 10 Jahren verdient

So viel hätten Anleger mit einem frühen Endesa-Investment verdienen können.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse STN Handel mit dem Endesa-Papier statt. Zur Schlussglocke war das Endesa-Papier an diesem Tag 16,00 EUR wert. Investoren, die vor 10 Jahren 100 EUR in die Endesa-Aktie investierten, hätten nun 6,250 Anteile im Besitz. Die Anlage hätte nun einen Wert von 197,75 EUR, da sich der Wert eines Endesa-Anteils am 16.02.2026 auf 31,64 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 97,75 Prozent zugenommen.

Am Markt war Endesa jüngst 32,93 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

Endesa S.A. 31,99 1,01% Endesa S.A.

