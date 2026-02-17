Endesa Aktie
WKN: 871028 / ISIN: ES0130670112
|Investmentbeispiel
|
17.02.2026 10:11:40
IBEX 35-Titel Endesa-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Endesa von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren fand via Börse STN Handel mit dem Endesa-Papier statt. Zur Schlussglocke war das Endesa-Papier an diesem Tag 16,00 EUR wert. Investoren, die vor 10 Jahren 100 EUR in die Endesa-Aktie investierten, hätten nun 6,250 Anteile im Besitz. Die Anlage hätte nun einen Wert von 197,75 EUR, da sich der Wert eines Endesa-Anteils am 16.02.2026 auf 31,64 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 97,75 Prozent zugenommen.
Am Markt war Endesa jüngst 32,93 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Endesa S.A.
Analysen zu Endesa S.A.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Endesa S.A.
|31,99
|1,01%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich fester -- DAX nach Richtungssuche schlussendlich in Grün -- Märkte in Fernost schließen uneins - Feiertag in Shanghai
Während es am heimischen Aktienmarkt nach oben ging, begab sich der deutsche Leitindex auf Richtungssuche. Die US-Börsen bewegen sich am Dienstag aufwärts. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am zweiten Handelstag der Woche uneinheitlich.