Fluidra Aktie
WKN DE: A0MZNB / ISIN: ES0137650018
|Fluidra-Anlage unter der Lupe
|
27.07.2026 10:04:12
IBEX 35-Titel Fluidra-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Fluidra-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse STN Handel mit Fluidra-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 3,88 EUR wert. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 2 577,320 Fluidra-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 24.07.2026 auf 18,29 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 47 139,18 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 371,39 Prozent angezogen.
Zuletzt ergab sich für Fluidra eine Börsenbewertung in Höhe von 3,47 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Fluidra
Analysen zu Fluidra
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Fluidra
|18,63
|2,31%