IBEX 35-Titel Fluidra-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Fluidra-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Fluidra-Investment gewesen.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse STN Handel mit Fluidra-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 3,88 EUR wert. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 2 577,320 Fluidra-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 24.07.2026 auf 18,29 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 47 139,18 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 371,39 Prozent angezogen.

Zuletzt ergab sich für Fluidra eine Börsenbewertung in Höhe von 3,47 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at