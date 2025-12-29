IBEX 35-Titel Fluidra-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Fluidra-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Fluidra eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Am 29.12.2022 wurde das Fluidra-Papier an der Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs des Fluidra-Papiers betrug an diesem Tag 14,48 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in die Fluidra-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 6,906 Fluidra-Aktien. Die gehaltenen Fluidra-Papiere wären am 24.12.2025 160,08 EUR wert, da der Schlussstand 23,18 EUR betrug. Das kommt einer Steigerung um 60,08 Prozent gleich.

Fluidra erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 4,40 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at