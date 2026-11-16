Fluidra Aktie
WKN DE: A0MZNB / ISIN: ES0137650018
|Langfristige Anlage
|
16.11.2026 10:03:29
IBEX 35-Titel Fluidra-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fluidra von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Fluidra-Papier via Börse STN ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Fluidra-Papier bei 4,24 EUR. Bei einem Fluidra-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 23,585 Fluidra-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 458,49 EUR, da sich der Wert eines Fluidra-Anteils am 13.11.2026 auf 19,44 EUR belief. Das entspricht einem Zuwachs um 358,49 Prozent.
Fluidra markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 3,65 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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