Fluidra Aktie
WKN DE: A0MZNB / ISIN: ES0137650018
|Fluidra-Anlage unter der Lupe
|
26.01.2026 10:04:21
IBEX 35-Titel Fluidra-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fluidra von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Fluidra-Papier via Börse STN ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Fluidra-Papier an diesem Tag 16,71 EUR wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 5,984 Fluidra-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 23.01.2026 auf 25,50 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 152,60 EUR wert. Das entspricht einem Zuwachs um 52,60 Prozent.
Der Marktwert von Fluidra betrug jüngst 4,84 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Fluidra
Analysen zu Fluidra
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Fluidra
|25,46
|0,08%