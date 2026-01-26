IBEX 35-Titel Fluidra-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fluidra von vor 3 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Fluidra eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Fluidra-Papier via Börse STN ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Fluidra-Papier an diesem Tag 16,71 EUR wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 5,984 Fluidra-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 23.01.2026 auf 25,50 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 152,60 EUR wert. Das entspricht einem Zuwachs um 52,60 Prozent.

Der Marktwert von Fluidra betrug jüngst 4,84 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at