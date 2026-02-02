IBEX 35-Titel Fluidra-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fluidra von vor 5 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in Fluidra-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse STN Handel mit der Fluidra-Aktie statt. Zur Schlussglocke waren Fluidra-Anteile an diesem Tag 20,40 EUR wert. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 49,020 Fluidra-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 201,96 EUR, da sich der Wert eines Fluidra-Papiers am 30.01.2026 auf 24,52 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +20,20 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Fluidra belief sich zuletzt auf 4,66 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at