IBEX 35-Titel Fluidra-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Fluidra von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Fluidra-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 10 Jahren wurde das Fluidra-Papier an der Börse STN gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 3,46 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 289,436 Fluidra-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 5 649,78 EUR, da sich der Wert eines Fluidra-Papiers am 26.06.2026 auf 19,52 EUR belief. Damit wäre die Investition 464,98 Prozent mehr wert.

Die Marktkapitalisierung von Fluidra belief sich zuletzt auf 3,71 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at