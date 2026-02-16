Fluidra Aktie

Fluidra für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0MZNB / ISIN: ES0137650018

Fluidra-Investition im Blick 16.02.2026 10:03:48

IBEX 35-Titel Fluidra-Aktie: So viel hätte eine Investition in Fluidra von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren Fluidra-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Am 16.02.2025 wurde die Fluidra-Aktie via Börse STN wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 23,02 EUR wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 4,344 Fluidra-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 13.02.2026 auf 25,38 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 110,25 EUR wert. Aus 100 EUR wurden somit 110,25 EUR, was einer positiven Performance von 10,25 Prozent entspricht.

Fluidra wurde am Markt mit 4,82 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

