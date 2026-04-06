Fluidra Aktie

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WKN DE: A0MZNB / ISIN: ES0137650018

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Rentable Fluidra-Investition? 06.04.2026 10:03:47

IBEX 35-Titel Fluidra-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Fluidra-Investment von vor 10 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in Fluidra-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse STN Handel mit der Fluidra-Aktie statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 3,62 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 276,243 Fluidra-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 02.04.2026 5 591,16 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 20,24 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 459,12 Prozent vermehrt.

Fluidra markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 3,84 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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