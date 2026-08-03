Fluidra Aktie
WKN DE: A0MZNB / ISIN: ES0137650018
|Lohnender Fluidra-Einstieg?
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03.08.2026 10:03:45
IBEX 35-Titel Fluidra-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Fluidra von vor einem Jahr verloren
Die Fluidra-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse STN wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 21,96 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Fluidra-Aktie investiert hätte, hätte er nun 4,554 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 87,80 EUR, da sich der Wert einer Fluidra-Aktie am 31.07.2026 auf 19,28 EUR belief. Damit wäre die Investition um 12,20 Prozent gesunken.
Jüngst verzeichnete Fluidra eine Marktkapitalisierung von 3,66 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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