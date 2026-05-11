Fluidra Aktie
WKN DE: A0MZNB / ISIN: ES0137650018
|Rentabler Fluidra-Einstieg?
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11.05.2026 10:04:47
IBEX 35-Titel Fluidra-Aktie: So viel Verlust hätte ein Fluidra-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr fand via Börse STN wochenend-bedingt kein Handel mit Fluidra-Anteilen statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 20,36 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Fluidra-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 4,912 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 19,23 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 94,45 EUR wert. Damit wäre die Investition um 5,55 Prozent gesunken.
Jüngst verzeichnete Fluidra eine Marktkapitalisierung von 3,65 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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