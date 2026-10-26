Fluidra Aktie

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WKN DE: A0MZNB / ISIN: ES0137650018

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Fluidra-Investment im Blick 26.10.2026 10:04:08

IBEX 35-Titel Fluidra-Aktie: So viel Verlust hätte ein Fluidra-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Fluidra-Einstiegs gewesen.

Am 26.10.2025 wurden Fluidra-Anteile an der Börse STN wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Fluidra-Anteile 23,78 EUR wert. Bei einer 100-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 4,205 Fluidra-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des Fluidra-Papiers auf 18,10 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 76,11 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 23,89 Prozent eingebüßt.

Fluidra war somit zuletzt am Markt 3,44 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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