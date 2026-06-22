IBEX 35-Titel Fluidra-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Fluidra von vor 5 Jahren bedeutet

Wer vor Jahren in Fluidra-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Fluidra-Anteilen via Börse STN ausgeführt. Zur Schlussglocke waren Fluidra-Anteile an diesem Tag 34,15 EUR wert. Wenn man vor 5 Jahren 100 EUR in die Fluidra-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 2,928 Anteilen. Die gehaltenen Fluidra-Aktien wären am 19.06.2026 56,19 EUR wert, da der Schlussstand 19,19 EUR betrug. Aus 100 EUR wurden somit 56,19 EUR, was einer negativen Performance von 43,81 Prozent entspricht.

Fluidra erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 3,64 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at