Fluidra Aktie

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WKN DE: A0MZNB / ISIN: ES0137650018

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Lukrative Fluidra-Investition? 20.07.2026 10:04:24

IBEX 35-Titel Fluidra-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Fluidra von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Fluidra-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 5 Jahren wurde das Fluidra-Papier an der Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke war das Fluidra-Papier an diesem Tag 35,00 EUR wert. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 28,571 Fluidra-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 17.07.2026 auf 18,13 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 518,00 EUR wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 48,20 Prozent.

Fluidra erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 3,44 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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