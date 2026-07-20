Fluidra Aktie
WKN DE: A0MZNB / ISIN: ES0137650018
|Lukrative Fluidra-Investition?
|
20.07.2026 10:04:24
IBEX 35-Titel Fluidra-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Fluidra von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurde das Fluidra-Papier an der Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke war das Fluidra-Papier an diesem Tag 35,00 EUR wert. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 28,571 Fluidra-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 17.07.2026 auf 18,13 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 518,00 EUR wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 48,20 Prozent.
Fluidra erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 3,44 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Fluidra
Analysen zu Fluidra
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Fluidra
|18,16
|0,28%