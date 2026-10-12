Fluidra Aktie

Fluidra für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0MZNB / ISIN: ES0137650018

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Frühe Investition 12.10.2026 10:03:45

IBEX 35-Titel Fluidra-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Fluidra von vor 5 Jahren eingebracht

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Fluidra-Aktie gebracht.

Am 12.10.2021 wurden Fluidra-Anteile an der Börse STN gehandelt. Zum Handelsende standen Fluidra-Anteile an diesem Tag bei 33,50 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Fluidra-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 29,851 Fluidra-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 17,15 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 511,94 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 48,81 Prozent.

Zuletzt verbuchte Fluidra einen Börsenwert von 3,26 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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