Fluidra Aktie
WKN DE: A0MZNB / ISIN: ES0137650018
|Frühe Investition
|
12.10.2026 10:03:45
IBEX 35-Titel Fluidra-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Fluidra von vor 5 Jahren eingebracht
Am 12.10.2021 wurden Fluidra-Anteile an der Börse STN gehandelt. Zum Handelsende standen Fluidra-Anteile an diesem Tag bei 33,50 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Fluidra-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 29,851 Fluidra-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 17,15 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 511,94 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 48,81 Prozent.
Zuletzt verbuchte Fluidra einen Börsenwert von 3,26 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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