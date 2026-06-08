IBEX 35-Titel Fluidra-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Fluidra von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Investment in Fluidra-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Die Fluidra-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse STN wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 21,72 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das Fluidra-Papier investiert hätte, befänden sich nun 46,041 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 05.06.2026 854,97 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 18,57 EUR belief. Aus 1 000 EUR wurden somit 854,97 EUR, was einer negativen Performance von 14,50 Prozent entspricht.

Alle Fluidra-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3,53 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at